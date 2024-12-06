В Совбезе Белоруссии рассказали о личной «красной кнопке» Лукашенко

19 ноября Путин обновил ядерную доктрину, согласно которой высшим государственным приоритетом является сдерживание агрессии против России и ее союзников. В частности, среди военных опасностей в документе перечислены наличие у потенциального противника оружия массового поражения, средств противоракетной обороны, крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, беспилотников, а также размещение на территории неядерных государств ядерного оружия. Как утверждал секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу, доктрина содержит дополнение о применении ядерного оружия при угрозе существованию Белоруссии или агрессии против нее с использованием обычных видов вооружений.