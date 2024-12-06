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В Совбезе Белоруссии рассказали о личной «красной кнопке» Лукашенко

У Лукашенко и Путина есть свои «красные кнопки» и ядерные чемоданчики, каждый из них ответственен за оружие на территории своей страны, заявил Вольфович. Ожидается, что президенты подпишут договор о гарантиях безопасности.

Источник: Кристина Кормилицына / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет свою «красную кнопку» и ядерный чемоданчик, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. Его слова приводит БелТА.

«Оружие, которое находится на территории Беларуси, вправе применить только президент Беларуси. А то оружие, которое находится на территории России, вправе применить и дать команду только президент России, — сказал он. — У каждого президента своя “красная кнопка”, свой портфель, свой ядерный чемоданчик».

На комментарий журналистов о том, что «на вторую кнопку нажимать необязательно, чтобы сработала первая», Вольфович ответил: «Это уже как два президента договорятся. Мы же братья. У нас общие национальные интересы в плане Союзного государства, общие задачи».

Накануне президент России Владимир Путин одобрил договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Ожидается, что он подпишет этот документ с Лукашенко в ходе встречи в Минске сегодня.

19 ноября Путин обновил ядерную доктрину, согласно которой высшим государственным приоритетом является сдерживание агрессии против России и ее союзников. В частности, среди военных опасностей в документе перечислены наличие у потенциального противника оружия массового поражения, средств противоракетной обороны, крылатых, баллистических, гиперзвуковых ракет, беспилотников, а также размещение на территории неядерных государств ядерного оружия. Как утверждал секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу, доктрина содержит дополнение о применении ядерного оружия при угрозе существованию Белоруссии или агрессии против нее с использованием обычных видов вооружений.

Путин Владимир
Лукашенко Александр
дипломатия