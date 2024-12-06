Горсовет Калининграда частично изменил структуру мэрии

Вместо этого сити-менеджеру дали ещё одного заместителя. Он будет курировать все взаимоотношения с силовиками, в том числе заниматься гражданской обороной и вопросами чрезвычайных ситуаций, в частности, будет курировать бомбоубежища. Поскольку общее количество замов мэра не меняется, дополнительных расходов городского бюджета не потребуется.