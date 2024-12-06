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Горсовет Калининграда частично изменил структуру мэрии

Решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Источник: AP 2024

Городской совет депутатов Калининграда частично изменил структуру администрации. В чём суть нововведений, читайте в материале «Клопс».

Изменения были приняты в среду, 4 декабря. Введена новая должность — заместителя главы по координации взаимодействия с правоохранительными органами. Комитет муниципального контроля предложено перевести под его кураторство. При этом отдельный пост замглавы горадминстрации, возглавляющего подразделение, упраздняется.

Вместо этого сити-менеджеру дали ещё одного заместителя. Он будет курировать все взаимоотношения с силовиками, в том числе заниматься гражданской обороной и вопросами чрезвычайных ситуаций, в частности, будет курировать бомбоубежища. Поскольку общее количество замов мэра не меняется, дополнительных расходов городского бюджета не потребуется.

«В целях повышения эффективности работы, в том числе учитывая факторы, оказывающие влияние на ситуацию в городском округе в связи с проведением специальной военной операции, поступило предложение утвердить новую структуру администрации», — прокомментировал «Клопс» глава города Олег Аминов.

Решение вступает в силу с 1 января 2025 года. Схематично новую структуру можно увидеть на сайте горсовета.

Ранее депутаты отмечали, что к состоянию городских бомбоубежищ есть много вопросов. Теперь за это будет назначен ответственный.