Песков сказал об условиях размещения «Орешника» в Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 декабря, отвечая на вопрос журналиста, согласится ли Россия на размещение в Беларуси ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в случае, если Минск об этом попросит, сказал, что решение о необходимости такого размещения может быть принято только президентами — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.
«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — отметил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил также, что президенты 6 декабря утвердят новые важные документы, в числе которых договор о гарантиях безопасности и концепция безопасности Союзного государства, сообщает БелТА.
«Там взаимные обязательства по обеспечению безопасности. Это, наверное, наивысшая степень союзничества, в том числе и в вопросах обеспечения безопасности и обороны», — отметил Дмитрий Песков.
Кстати, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что российский «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны (здесь подробнее).
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