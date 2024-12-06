Песков сказал об условиях размещения «Орешника» в Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 декабря, отвечая на вопрос журналиста, согласится ли Россия на размещение в Беларуси ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в случае, если Минск об этом попросит, сказал, что решение о необходимости такого размещения может быть принято только президентами — Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.