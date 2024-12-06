Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит перспективу доставок белорусских экспортных грузов по Северному морскому пути, Минск уже успешно опробовал этот маршрут.
«Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду, решило нашу задачу по организации логистики экспорта и дало существенную прибавку российским компаниям. Но незадействованных резервов пока много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути», — сказал Лукашенко в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.
Он подчеркнул, что белорусская сторона уже попробовала экспортировать свои грузы по этому маршруту. «Получается хорошо», — добавил белорусский лидер.