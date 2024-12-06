Лукашенко видит перспективу доставки белорусских грузов по Севморпути

«Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду, решило нашу задачу по организации логистики экспорта и дало существенную прибавку российским компаниям. Но незадействованных резервов пока много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути», — сказал Лукашенко в Минске на заседании высшего госсовета Союзного государства.