Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с РФ в военной сфере

«Сама жизнь нас заставляет обращать особое внимание на вопрос по обороноспособности наших государств. И с подписанием сегодня Концепции национальной безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере», — сказал Лукашенко.