Лукашенко заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества с РФ в военной сфере

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Беларусь и Россия выходят на стратегический уровень сотрудничества в военной сфере, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в пятницу в Минске.
«Сама жизнь нас заставляет обращать особое внимание на вопрос по обороноспособности наших государств. И с подписанием сегодня Концепции национальной безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества и координации действий в военной сфере», — сказал Лукашенко.
По его словам, это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранит суверенитет и независимость, а главное — «сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан».
«Только наши намерения, Владимир Владимирович, подписать этот договор слишком возбудило наших, как вы говорили, партнеров на Западе. Но это, наверное, неплохо, они это заметят», — сказал Лукашенко, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.
Кроме военно-политической безопасности он также назвал еще ряд стратегических направлений, которые важно развивать в рамках Союзного государства. В числе первых президент Беларуси отметил обеспечение равных прав для граждан двух государств.
«Прежде всего необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся уже не первый год. Считаю, что задача номер один — реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на нашем союзном пространстве», — сказал Лукашенко.