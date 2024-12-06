Лукашенко сказал, что позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не позволит допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сообщает БелТА.
Белорусский президент подчеркнул, что обращать особое внимание на обороноспособность Беларуси и России «заставляет сама жизнь». При этом Лукашенко сказал и о беспрецедентной координации действий в военной сфере.
— С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере, — прокомментировал белорусский лидер.
И здесь же Александр Лукашенко пояснил, что это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, а также сохранить суверенитет и независимость. Главным при этом он назвал формирование гарантий мирной жизни для граждан обоих государств.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ощутят каждый белорус и россиянин в Союзном государстве: «Многое предстоит сделать».
Тем временем госсекретарь Совбеза заявил, что Запад провоцирует Союзное государство на ответные меры: «Вызывает серьезные опасения».