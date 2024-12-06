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Лукашенко сказал, что позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России

Лукашенко сказал, как сохранить территориальную целостность Беларуси и России.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не позволит допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сообщает БелТА.

Белорусский президент подчеркнул, что обращать особое внимание на обороноспособность Беларуси и России «заставляет сама жизнь». При этом Лукашенко сказал и о беспрецедентной координации действий в военной сфере.

— С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере, — прокомментировал белорусский лидер.

И здесь же Александр Лукашенко пояснил, что это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, а также сохранить суверенитет и независимость. Главным при этом он назвал формирование гарантий мирной жизни для граждан обоих государств.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ощутят каждый белорус и россиянин в Союзном государстве: «Многое предстоит сделать».

Тем временем госсекретарь Совбеза заявил, что Запад провоцирует Союзное государство на ответные меры: «Вызывает серьезные опасения».