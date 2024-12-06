Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко
Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
«И, конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем
Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.