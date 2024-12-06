Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ

«И, конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25—26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета», — сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.