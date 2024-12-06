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Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ

Путин заявил, что ждет Лукашенко на неформальном саммите СНГ 25—26 декабря.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко 25—26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите Содружества Независимых Государств.

Ранее президент России Владимир Путин в пятницу прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

«И, конечно же, надеюсь увидеться с Александром Григорьевичем 25—26 декабря в Санкт-Петербурге на традиционной уже, неформальной встрече лидеров СНГ и на сессии Высшего Евразийского экономического совета», — сказал Путин во время выступления на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Восьмого декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.

Путин Владимир
Лукашенко Александр
СНГ