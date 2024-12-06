Путин: Беларусь и РФ наращивают сотрудничество в сфере безопасности

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Беларусь и Россия наращивают сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое проходит в пятницу в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Он напомнил, что в рамках СГ функционируют единая система противовоздушной обороны, региональная группировка войск, правоохранители двух стран поддерживают контакты, обновлена военная доктрина Союзного государства.
«Россия и Беларусь также наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, о чем президент Беларуси уже сказал, в военно-технической области — это, безусловно, отвечает коренным интересам двух наших стран и народов», — сказал Путин.
Он отметил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления Минск и Москва плотно взаимодействуют в международных делах, неизменно оказывают друг другу поддержку.
«Подходы наших стран к актуальным, глобальным и региональным проблемам совпадают или, как дипломаты часто говорят в таком случае, близки», — добавил президент РФ.
Заседание ВГС в Минске посвящено 25-летию договора о создании Союзного государства Беларуси и России. В нем принимают участие президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, а также делегации двух стран.