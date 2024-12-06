Ирина Влах направила открытое письмо председателю парламента: Нейтралитет должен быть защищён через референдум! Господин Гросу, найдите в себе политическую смелость!

Как Вам хорошо известно, 30 лет назад была принята Конституция Республики Молдова, в которой закреплен нейтральный статус нашего государства. Однако в последние годы необходимость этого статуса периодически ставится под сомнение некоторыми высокопоставленными должностными лицами, которые предлагают отказаться от него и присоединиться к военному альянсу. Подобные заявления вызывают обеспокоенность и создают сомнительные настроения в обществе. Мы опираемся на личные разговоры с нашими гражданами, которые опасаются, что Республика Молдова может быть втянута в сценарии, угрожающие миру в нашем доме. А мир, как Вы прекрасно понимаете, уважаемый господин Председатель Парламента, является самым ценным достоянием нашего народа.