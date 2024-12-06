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Ирина Влах направила открытое письмо председателю парламента: Нейтралитет должен быть защищён через референдум! Господин Гросу, найдите в себе политическую смелость!

Ирина Влах направила открытое письмо председателю парламента Республики Молдова Игорю Гросу.

Ирина Влах, председатель Республиканской Партии «Inima Moldovei», направила открытое письмо председателю парламента Республики Молдова Игорю Гросу, в котором просит чиновника инициировать процедуры, необходимые для проведения консультативного республиканского референдума одновременно с парламентскими выборами 2025 года, в рамках которого граждане получат возможность высказаться по вопросу нейтралитета страны.

«Судьба Молдовы зависит от смелых решений. Нейтралитет должен быть защищён через референдум! Господин Гросу, найдите в себе политическую смелость!».

призвала политик

Ниже представлен полный текст письма, адресованного председателю парламента, за подписью лидера Республиканской Партии «Inima Moldovei».

"Уважаемый г-н Председатель Парламента!

Обращаемся к Вам, в связи с неоднозначной ситуацией, сложившейся в Республике Молдова, а также необходимостью предпринять все возможные меры для обеспечения мира в нашей стране.

Как Вам хорошо известно, 30 лет назад была принята Конституция Республики Молдова, в которой закреплен нейтральный статус нашего государства. Однако в последние годы необходимость этого статуса периодически ставится под сомнение некоторыми высокопоставленными должностными лицами, которые предлагают отказаться от него и присоединиться к военному альянсу. Подобные заявления вызывают обеспокоенность и создают сомнительные настроения в обществе. Мы опираемся на личные разговоры с нашими гражданами, которые опасаются, что Республика Молдова может быть втянута в сценарии, угрожающие миру в нашем доме. А мир, как Вы прекрасно понимаете, уважаемый господин Председатель Парламента, является самым ценным достоянием нашего народа.

Для нас, представителей Республиканской партии Inima Moldovei, обеспечение мира является абсолютным приоритетом, что зафиксировано и в нашей программе, принятой на съезде 16 ноября 2024 года. Мы рассматриваем нейтралитет как краеугольный камень, который должен лежать в основе всех усилий по обеспечению мира. Именно поэтому мы считаем крайне важным дать народу возможность высказаться по этому вопросу и поставить точку в спекуляциях на эту тему на многие годы вперёд.

В связи с этим, господин Гросу, мы предлагаем Вам публично взять на себя обязательство инициировать процедуры, необходимые для проведения консультативного референдума по вопросу нейтралитета в 2025 году одновременно с парламентскими выборами. Вы являетесь не только Председателем Парламента, но и лидером правящей партии, и обладаете необходимым количеством депутатов для инициирования законодательной процедуры по организации референдума, а также для принятия постановления о его проведении. Организация референдума одновременно с парламентскими выборами позволит сэкономить значительные финансовые средства и одновременно узнать мнение граждан по вопросу огромной важности.

Уважаемый господин Гросу!

Мы, вместе с коллегами, постоянно находимся в контакте с людьми, и я уверяю Вас, что желание многих граждан заключается в том, чтобы референдум был проведён одновременно с парламентскими выборами. Это будет достойный шаг, если Вы примете во внимание мнение народа и проявите ответственность и политическую зрелость, предоставив гражданам возможность высказаться по столь важному вопросу.

Выражаю надежду, что Ваши дальнейшие действия оправдают ожидания граждан. Если данное обращение не будет удовлетворено, мы вместе с коллегами оставляем за собой право принимать другие решения, чтобы воля народа была реализована.

С уважением,

Ирина Влах, Председатель Республиканской партии Inima Moldovei".