Лукашенко: Белоруссия и Россия стали сильнее

Об этом он сказал на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.
Как указал Лукашенко, в условиях беспрецедентного санкционного давления двумя странами были сохранены базовые отрасли экономики, не нарушены финансовые системы.
«Мы не просто выстояли, мы стали сильнее», — подчеркнул он.
Отдельно он отметил пример уникального мирового опыта на примере России и Белоруссии — «две страны, две экономики — одно экономическое пространство».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия совместно работают над минимизацией ущерба от западных санкций.