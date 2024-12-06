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Лукашенко: Белоруссия и Россия стали сильнее

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления России и Белоруссии удалось стать только сильнее.

Источник: AP 2024

Об этом он сказал на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.

Как указал Лукашенко, в условиях беспрецедентного санкционного давления двумя странами были сохранены базовые отрасли экономики, не нарушены финансовые системы.

«Мы не просто выстояли, мы стали сильнее», — подчеркнул он.

Отдельно он отметил пример уникального мирового опыта на примере России и Белоруссии — «две страны, две экономики — одно экономическое пространство».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия совместно работают над минимизацией ущерба от западных санкций.

Путин Владимир
Лукашенко Александр