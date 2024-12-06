Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно гораздо больше общих импортозамещающих проектов, а не всего лишь 27.
«Мы уже приступили к реализации совместных проектов в таких областях, как микроэлектроника, станкостроение, авиастроение, судостроение. Но пока движемся не совсем так», — сказал он на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ в пятницу в Минске.
Президент Белоруссии отметил, что на сегодняшний день реализуются лишь 27 импортозамещающих проектов. «Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в 2 триллиона долларов по совокупному ВВП, эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше. Выгоду от таких проектов получит как Беларусь, так и Россия», — отметил он.
По словам Лукашенко, в обеих странах благодаря кооперации создаются новые рабочие места, появляются новые инновационные продукты.