Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов

Президент Белоруссии отметил, что на сегодняшний день реализуются лишь 27 импортозамещающих проектов. «Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в 2 триллиона долларов по совокупному ВВП, эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше. Выгоду от таких проектов получит как Беларусь, так и Россия», — отметил он.