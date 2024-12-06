Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Сирию на самолете

Командование сирийской армии объяснило передислокацию нежеланием вовлекать мирных жителей в боевые действия внутри города и тактической мерой. Военные отметили, что последние несколько дней вели ожесточенные бои, чтобы отразить и помешать наступлению на Хаму с разных направлений, однако боевикам все же удалось проникнуть в город.