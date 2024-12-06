Посольство напомнило россиянам о возможности покинуть Сирию на самолете

«В связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии посольство России в Дамаске напоминает проживающим в САР российским гражданам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты», — говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что и посольство, и консульский отдел в стране продолжают работу в штатном режиме.
Сирийские повстанцы и боевики, сосредоточенные в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб, начали масштабное наступление утром 27 ноября. С тех пор они заняли ряд ключевых городов и деревень провинции Алеппо, а также вошли в крупнейший город севера Сирии с одноименным названием.
Сирийские вооруженные силы отступили из населенного пункта Хама — пятого по численности населения города Сирии — 5 декабря.
Командование сирийской армии объяснило передислокацию нежеланием вовлекать мирных жителей в боевые действия внутри города и тактической мерой. Военные отметили, что последние несколько дней вели ожесточенные бои, чтобы отразить и помешать наступлению на Хаму с разных направлений, однако боевикам все же удалось проникнуть в город.