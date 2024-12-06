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СМИ сообщили о планах Трампа изменить порядок проведения выборов в США

Избранный президент США Дональд Трамп собирается изменить порядок проведения выборов в государстве. Об этом 6 декабря сообщило американское издание Newsweek.

Источник: AP 2024

«Нам нужно навести порядок в этой стране, включая выборы. Мы собираемся сделать то, что действительно было необходимо уже давно», — сказал он на вручении награды «Патриот года».

По его словам, будущая администрация хочет выступать за бумажные бюллетени, однодневное голосование, предъявление удостоверения личности избирателя, а также подтверждение его гражданства.

Кроме того, Трамп напомнил, что в Калифорнии действует закон, запрещающий местным органам власти требовать от избирателей предъявления удостоверения личности. Он заявил, что намерен привести «в порядок всю страну».

Ранее в этот день Трамп получил награду «Патриот года» на ежегодной церемонии вручения премий Fox Nation Patriots Awards в Нью-Йорке. В благодарственной речи он заявил, что «Америка снова будет великой».

До этого, 15 ноября, политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что после инаугурации Трампа стоит ожидать значительных изменений во внешней политике США. По его словам, в сравнении с 2016 годом сейчас команда избранного президента является гораздо более «трампистской».

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Трамп Дональд