Путин обсудит ситуацию на Украине с Лукашенко

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудит украинский кризис.
«Мы знаем позицию Белоруссии, позицию президента Белоруссии, направленную на мирное урегулирование этого кризиса. Мы обсуждаем постоянно эти вопросы. И сегодня в ходе обмена мнениями безусловно этому вопросу тоже будет уделено должное внимание», — сказал Путин, выступая на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.
В пятницу президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где вместе с Лукашенко проводит Высший госсовет Союзного государства.