Путин обсудит ситуацию на Украине с Лукашенко

«Мы знаем позицию Белоруссии, позицию президента Белоруссии, направленную на мирное урегулирование этого кризиса. Мы обсуждаем постоянно эти вопросы. И сегодня в ходе обмена мнениями безусловно этому вопросу тоже будет уделено должное внимание», — сказал Путин, выступая на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.