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Путин обсудит ситуацию на Украине с Лукашенко

Путин сообщил, что обсудит с Лукашенко украинский кризис.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудит украинский кризис.

«Мы знаем позицию Белоруссии, позицию президента Белоруссии, направленную на мирное урегулирование этого кризиса. Мы обсуждаем постоянно эти вопросы. И сегодня в ходе обмена мнениями безусловно этому вопросу тоже будет уделено должное внимание», — сказал Путин, выступая на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.

В пятницу президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где вместе с Лукашенко проводит Высший госсовет Союзного государства.

Лукашенко Александр
Путин Владимир