Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что построенная в Белоруссии атомная электростанция работает в плановом режиме, у нее хорошие показатели.
«В плановом режиме функционирует построенная “Росатомом” Белорусская атомная электростанция. Общая выработка электроэнергии на двух ее блоках превысила 36 миллиардов киловатт-часов, в том числе 14 миллиардов в текущем году, что уже на 20% выше, чем за весь 2023 год. Это хорошие показатели», — сказал Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в городе Островец Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. В этом году Договору о создании Союзного государства исполняется 25 лет.