Путин рассказал о работе построенной в Белоруссии АЭС

«В плановом режиме функционирует построенная “Росатомом” Белорусская атомная электростанция. Общая выработка электроэнергии на двух ее блоках превысила 36 миллиардов киловатт-часов, в том числе 14 миллиардов в текущем году, что уже на 20% выше, чем за весь 2023 год. Это хорошие показатели», — сказал Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.