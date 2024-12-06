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Эрдоган заявил, что Асад не согласился на переговоры о «будущем Сирии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя наступление антиправительственных сил в Сирии, выразил надежду, что «марш оппозиции» продолжится без происшествий. Он отметил, что уже предлагал президенту Сирии Башару Асаду начать переговоры, однако тот не согласился.

Источник: Reuters

Мы позвонили Асаду. Мы сказали: «Давайте определим будущее Сирии вместе». К сожалению, мы не получили положительного ответа по этому вопросу.

Реджеп Тайип Эрдоган
(цитата по CNN Turk)

«С Идлибом уже все ясно. Хомс в руках оппозиции, и речь идет об их походе на Дамаск. Регион в тяжелой ситуации, и эти марши — не то, что мы бы хотели видеть. Регион в тяжелой ситуации», — продолжил он, его слова приводит Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган в июле выразил готовность пригласить в Турцию президента России Владимира Путина и Башара Асада, чтобы при посредничестве российского лидера обсудить нормализацию отношений Анкары с Дамаском. Дипломатические отношения стран были разорваны в 2012 году, спустя год после начала гражданской войны в Сирии.

На фоне продолжающегося на северо-западе Сирии наступления коалиции сирийских группировок Турция столкнулась с дипломатическим давлением и обвинениями в поддержке антиправительственных сил. Анкара отрицает, что причастна к действиям боевиков.

На состоявшихся в начале недели телефонных переговорах Владимир Путин указал Реджеп Тайипу Эрдогану на необходимость восстановления порядка на всей территории Сирии «с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе».