Эрдоган заявил, что Асад не согласился на переговоры о «будущем Сирии»

«С Идлибом уже все ясно. Хомс в руках оппозиции, и речь идет об их походе на Дамаск. Регион в тяжелой ситуации, и эти марши — не то, что мы бы хотели видеть. Регион в тяжелой ситуации», — продолжил он, его слова приводит Anadolu.