«Подтверждаем, что подразделения сирийской армии по-прежнему присутствуют в [городе] Хомс и [одноименной] провинции, развернуты на прочных укрепленных оборонительных рубежах, усилены дополнительными многочисленными соединениями и оснащены различными видами оружия и военной техники. Наши ВС готовы отразить любую террористическую атаку», — отмечается в тексте.
ВС Сирии укрепили линию обороны в Хомсе
БЕЙРУТ, 6 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВС Сирии, дислоцированные в провинции Хомс, укрепили линию обороны и готовы отразить любое нападение боевиков вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны арабской республики в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).