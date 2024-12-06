ВС Сирии укрепили линию обороны в Хомсе

БЕЙРУТ, 6 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВС Сирии, дислоцированные в провинции Хомс, укрепили линию обороны и готовы отразить любое нападение боевиков вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны арабской республики в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).