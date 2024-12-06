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ВС Сирии укрепили линию обороны в Хомсе

БЕЙРУТ, 6 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВС Сирии, дислоцированные в провинции Хомс, укрепили линию обороны и готовы отразить любое нападение боевиков вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны арабской республики в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Источник: AP 2024

«Подтверждаем, что подразделения сирийской армии по-прежнему присутствуют в [городе] Хомс и [одноименной] провинции, развернуты на прочных укрепленных оборонительных рубежах, усилены дополнительными многочисленными соединениями и оснащены различными видами оружия и военной техники. Наши ВС готовы отразить любую террористическую атаку», — отмечается в тексте.