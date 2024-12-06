МИД Ирана обвинил Киев в поставках американского оружия боевикам в Сирии

По словам представителя МИДа, соответствующий призыв последовал за «некоторыми сообщениями» о незаконной торговле оружием, полученными из США властями Украины, и поддержке этой страной террористических группировок в Сирии. Демирчилу назвал эти действия явным нарушением международных обязательств стран в отношении предотвращения и борьбы с терроризмом и потребовал немедленно прекратить их.
Сирийские повстанцы и боевики, сосредоточенные в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб, начали масштабное наступление утром 27 ноября. Ключевую роль в наступлении играют группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) и отдельные подразделения «Сирийской национальной армии» (СНА; ранее была известна как «Сирийская свободная армия»), которую поддерживали США и Турция.
За несколько дней боевикам удалось занять ряд ключевых городов и деревень в провинции Алеппо, а также войти в крупнейший город севера Сирии с одноименным названием. Также им удалось взять под свой контроль всю провинцию Идлиб, после чего они устремились на юг, в направлении Хамы. Накануне сирийское командование сообщило, что правительственные войска отошли из города, «чтобы сохранить жизни мирных жителей в Хаме и не вовлекать их в бои внутри городов».
Как объясняли эксперты FT, успешному наступлению коалиции мятежных группировок в Сирии способствовали поглощение ХТШ более мелких группировок, военная реорганизация, массовое применение дронов и разведка.
Российские военные в Сирии также принимают участие в отражении наступления боевиков. Минобороны России несколько раз сообщало о нанесении авиаударов по позициям повстанцев и их линиям снабжения.