МИД Ирана обвинил Киев в поставках американского оружия боевикам в Сирии

За несколько дней боевикам удалось занять ряд ключевых городов и деревень в провинции Алеппо, а также войти в крупнейший город севера Сирии с одноименным названием. Также им удалось взять под свой контроль всю провинцию Идлиб, после чего они устремились на юг, в направлении Хамы. Накануне сирийское командование сообщило, что правительственные войска отошли из города, «чтобы сохранить жизни мирных жителей в Хаме и не вовлекать их в бои внутри городов».