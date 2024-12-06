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КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, сообщают G4media и Euronews со ссылкой на документ.

Источник: AP 2024

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. Джорджеску получил 22,95%. Второе место и право бороться с ним во втором туре, назначенном на 8 декабря, получила лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). Она — прозападный политик и призвала не допустить смены политического курса Румынии.

В то же время Джорджеску западные СМИ называют «пророссийским» кандидатом. В частности, в начале декабря он заявил о планах отказаться от поддержки Украины в случае прихода к власти.

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