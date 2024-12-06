Путин: комфортные тарифы на связь в СГ должны заработать с 1 марта

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Комфортные тарифы на связь в Союзном государстве должны заработать с 1 марта 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на заседании ВГС в Минске.
Таким образом, будущей весной для белорусских абонентов, находящихся в России, и российских абонентов, находящихся в Беларуси, будут действовать льготные условия.
«Сегодня будет принято новое решение о введении комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства. Новые правила вступят в силу уже с 1 марта 2025 года».
Помимо этого документа, российский и белорусский лидеры примут новую Концепцию безопасности Союзного государства, межгосударственный договор о гарантиях безопасности, а также решение о формировании объединенного рынка электроэнергии. Проведение Высшего госсовета Союзного государства проходит в связи с 25-летием подписания Договора о создании СГ, которое страны отметят 8 декабря.
Союзный роуминг
В начале ноября 2024 года на заседании союзного Совмина в Минске премьеры Беларуси и России согласовали условия отмены роуминга между странами. Стороны договорились, что с 1 марта 2025 года тарифы на сотовую связь, а также интернет станут «домашними».
Речь идет о сниженных межоператорских тарифах — то есть при путешествиях из Беларуси в Россию и в обратном направлении можно будет пользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценой услуг в домашней сети.
Тарифы будут предполагать не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц.