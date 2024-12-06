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Назван размер зарплаты акима Алматинской области

Пресс-секретарь акима Алматинской области Марата Султангазиева раскрыла размер заработной платы главы региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: акимат Алматинской области

По данным руководителя пресс-службы акима Алматинской области Жанны Арынбековой, оклад главы региона превышает 2 миллиона тенге. Такую сумму он получает благодаря почти 20-летнему опыту на государственной службе.

«Оплата труда акима области начисляется на основании постановления правительства РК от 16 октября 2017 года “Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета”. Согласно схеме должностных окладов политических и административных государственных служащих должностной оклад акима Алматинской области при стаже работы свыше 18 лет составляет 2 414 264 тенге», — рассказала пресс-секретарь главы региона корреспонденту NUR.KZ.