Назван размер зарплаты акима Алматинской области

«Оплата труда акима области начисляется на основании постановления правительства РК от 16 октября 2017 года “Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета”. Согласно схеме должностных окладов политических и административных государственных служащих должностной оклад акима Алматинской области при стаже работы свыше 18 лет составляет 2 414 264 тенге», — рассказала пресс-секретарь главы региона корреспонденту NUR.KZ.