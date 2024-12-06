В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) вводится чрезвычайное экономическое положение из-за ситуации в энергетике, сообщает в пятницу пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
«Президент заслушал доклады руководителей о готовности каждого министерства и ведомства к возможному отсутствию газоснабжения… Вадим Красносельский, помимо прочего, поручил подготовить помещения для обогрева граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Обязательно должны быть предусмотрены обеды в пунктах обогрева. По завершении многочасового совещания членами совета безопасности принято единогласное решение о целесообразности введения в Приднестровье чрезвычайного экономического положения».
Глава ПМР также подчеркнул, что предварительная работа велась без лишнего шума и нагнетания, в отличие от Молдавии, в которой на теме газа публично спекулируют. «Тревожить людей раньше нужного, спекулировать, создавать какие-то информационные платформы для беспокойства людей — не в моих правилах. И сегодня нет 100%-ой гарантии как на поставку газа, так и на ее отсутствие. Но тем не менее мы должны готовиться к любому развитию событий», — отметил Красносельский.
Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР в следующем году. Заключенный в 2019-м году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.