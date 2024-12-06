В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение

Глава ПМР также подчеркнул, что предварительная работа велась без лишнего шума и нагнетания, в отличие от Молдавии, в которой на теме газа публично спекулируют. «Тревожить людей раньше нужного, спекулировать, создавать какие-то информационные платформы для беспокойства людей — не в моих правилах. И сегодня нет 100%-ой гарантии как на поставку газа, так и на ее отсутствие. Но тем не менее мы должны готовиться к любому развитию событий», — отметил Красносельский.