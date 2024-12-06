В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса

«Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о выводе подразделений армии из Хомса, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что сирийская армия находится в городе Хомсе и на оборонительных позициях в его окрестностях», — написано в заявлении.
Согласно коммюнике, на оборону Хомса переброшены значительные силу в рамках подкрепления.
В четверг командование армии САР заявило о вынужденной передислокации своих сил с выводом подразделений армии из города Хама с целью сохранения жизней мирного населения. Несколькими днями ранее под контроль террористов перешел второй по величине город Сирии — Алеппо.