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В Сирии опровергли сообщения об отступлении армии из Хомса

БЕЙРУТ, 6 дек — РИА Новости. Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хомс и его окрестности, сообщения об отступлении армии не соответствуют действительности, говорится в заявлении министерства обороны САР.

Источник: © РИА Новости

«Сообщения, опубликованные на страницах террористов в интернете о выводе подразделений армии из Хомса, не соответствуют действительности. Мы подтверждаем, что сирийская армия находится в городе Хомсе и на оборонительных позициях в его окрестностях», — написано в заявлении.

Согласно коммюнике, на оборону Хомса переброшены значительные силу в рамках подкрепления.

В четверг командование армии САР заявило о вынужденной передислокации своих сил с выводом подразделений армии из города Хама с целью сохранения жизней мирного населения. Несколькими днями ранее под контроль террористов перешел второй по величине город Сирии — Алеппо.