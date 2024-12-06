Путин: взаимодействие с Беларусью в обороне и безопасности отвечает коренным интересам двух стран

«Россия и Беларусь наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, в военно-технической области. Это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов. В рамках оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск. Каждодневные контакты поддерживаются правоохранительными органами. Недавно обновлена Военная доктрина Союзного государства», — отметил российский лидер.



Для утверждения на нынешнем заседании ВГС также была вынесена Концепция безопасности Союзного государства. В ней сформулированы оценки текущей непростой международной обстановки и обозначены совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам, рассказал Владимир Путин.