«Россия и Беларусь наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, в военно-технической области. Это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов. В рамках оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск. Каждодневные контакты поддерживаются правоохранительными органами. Недавно обновлена Военная доктрина Союзного государства», — отметил российский лидер.
Для утверждения на нынешнем заседании ВГС также была вынесена Концепция безопасности Союзного государства. В ней сформулированы оценки текущей непростой международной обстановки и обозначены совместные меры по противодействию основным вызовам и угрозам, рассказал Владимир Путин.
Путин: взаимодействие с Беларусью в обороне и безопасности отвечает коренным интересам двух стран
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наращивание взаимодействия с Беларусью в обороне и безопасности отвечает коренным интересам двух стран. Об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.
«Россия и Беларусь наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, в военно-технической области. Это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов. В рамках оборонного пространства Союзного государства функционирует единая система ПВО, создана совместная региональная группировка войск. Каждодневные контакты поддерживаются правоохранительными органами. Недавно обновлена Военная доктрина Союзного государства», — отметил российский лидер.