Путин назвал выгоды Беларуси и России от санкций Запада

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета в Минске намекнул на выгоды от западных санкций, передает БелТА.
В частности, российский лидер обратил внимание на рост масштабов двусторонней промышленной кооперации с акцентом на импортозамещение, а также сказал об увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
— Что очень важно в современных условиях, а еще важнее на перспективу, — прокомментировал он.
А далее Владимир Путин намекнул на конечную выгоду от западных санкций, связав это с освобождением рынка для отечественных производителей и союзных товаров.
— Как мне некоторые коллеги из российского правительства говорят, только бы ничего здесь не отменяли, — заметил он.
Путин не отрицает, что из-за некоторых ограничений возникают для Беларуси и России определенные проблемы. Однако вместе с тем освобождение внутреннего рынка России для отечественных производителей в области реального производства в промышленности, как это было ранее с сельхозпроизводством больше несет выгоду.
— В целом, в конечном итоге, играет больше положительную роль, чем создает проблем, — подытожил российский президент.
Ранее Александр Лукашенко также указал на просчет Запада в отношении Беларуси: «Стреляли себе уже не в ногу, а в голову».
Еще белорусский президент сказал, что высокоскоростная железнодорожная магистраль из Москвы до Бреста воодушевила белорусов.
И также глава Беларуси высказался о запуске общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов СГ.