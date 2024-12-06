Путин назвал выгоды Беларуси и России от санкций Запада

Путин не отрицает, что из-за некоторых ограничений возникают для Беларуси и России определенные проблемы. Однако вместе с тем освобождение внутреннего рынка России для отечественных производителей в области реального производства в промышленности, как это было ранее с сельхозпроизводством больше несет выгоду.