Лукашенко и Путин подписали договор о гарантиях безопасности в рамках СГ

«Этот договор позволит надежно защитить безопасность России и Беларуси, создаст условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития наших государств», — заявил на заседании ВГС Президент России Владимир Путин.



Он рассказал, что договор определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства. Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств.



«Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению Президента Беларуси на территории белорусской республики», — подчеркнул российский лидер.



«Сама жизнь заставляет нас обращать особое внимание на обороноспособность наших государств. С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере», — подчеркнул на заседании ВГС Президент Беларуси Александр Лукашенко.



По его словам, это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить суверенитет и независимость, а главное — сформировать гарантии мирной жизни для граждан обеих стран.



Как заметил глава белорусского государства, даже намерение Беларуси и России подготовить новые документы в сфере безопасности уже взбудоражило «партнеров» на Западе.



По поводу подготовки договора министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков ранее пояснял: «Первоначально была идея о гарантиях безопасности со стороны России в отношении Беларуси, но мы живем в Союзном государстве, и если мы партнеры, надежные союзники и братья, то гарантии должны быть взаимными. В духе этого и выстроен договор». По его словам, положения документа полностью устраивают обе стороны.



Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович считает договор о гарантиях безопасности в рамках СГ уникальным документом. «Это первый нормативный документ, который говорит о том, что два государства — друг за друга и гарантируют друг другу безопасность при необходимости, в случае обращения одного государства к другому. Это очень важно», — подчеркнул он в беседе с журналистами. Александр Вольфович уточнил, что договор о взаимных гарантиях безопасности учитывает положения Военной доктрины России, включая применение ядерного оружия. «Это говорит о том, что в случае угроз безопасности Республике Беларусь Российская Федерация может применить ядерное оружие для защиты национальных интересов Беларуси», — отметил государственный секретарь Совета безопасности.