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Земельную амнистию продлили в Беларуси

Узаконить в срок. Земельную амнистию в Беларуси продлили. Закон подписал президент.

Источник: ОНТ

Легализовать землю, если собственность не узаконена, разрешили еще три года назад. Сроки заканчивались в конце 2024-го. Узаконить метры успели меньше трети. Власти пошли на встречу и продлили действие документа до 1 января 2028-го. Новый закон предусматривает новации в земельном законодательстве — обязательная госрегистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в срок не более 6 месяцев. Получать свидетельства о госрегистрации можно будет у нотариуса, без необходимости дополнительного посещения регистратора недвижимости.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

Лукашенко Александр
закон