Земельную амнистию продлили в Беларуси

Легализовать землю, если собственность не узаконена, разрешили еще три года назад. Сроки заканчивались в конце 2024-го. Узаконить метры успели меньше трети. Власти пошли на встречу и продлили действие документа до 1 января 2028-го. Новый закон предусматривает новации в земельном законодательстве — обязательная госрегистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в срок не более 6 месяцев. Получать свидетельства о госрегистрации можно будет у нотариуса, без необходимости дополнительного посещения регистратора недвижимости.