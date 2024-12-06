Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности

В договоре прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств. Также в нем есть положения, связанные с размещением российского тактического ядерного оружия на белорусской территории. «В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство», — отметил российский посол Борис Грызлов.