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Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран находятся в Минске, где проходило заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Накануне Путин одобрил подписание этого документа.

В договоре прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств. Также в нем есть положения, связанные с размещением российского тактического ядерного оружия на белорусской территории. «В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство», — отметил российский посол Борис Грызлов.

дипломатия
Путин Владимир