Путин считает возможным размещение «Орешника» в Белоруссии

Поставить баллистические ракеты публично попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Минске. «Недавно Россия успешно провела пуск “Орешника”. Это возымело определенное воздействие на наших бывших партнеров, а теперь соперников. Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, прежде всего, “Орешник” были размещены на территории Белоруссии», — сказал Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).