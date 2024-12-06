Путин считает возможным размещение «Орешника» в Белоруссии

Поставить баллистические ракеты публично попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Минске. «Недавно Россия успешно провела пуск “Орешника”. Это возымело определенное воздействие на наших бывших партнеров, а теперь соперников. Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, прежде всего, “Орешник” были размещены на территории Белоруссии», — сказал Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).
Владимир Путин назвал возможным размещение «такого грозного оружия» в Белоруссии в связи с тем, что сегодня Москва и Минск подписали договор о гарантиях безопасности. «Здесь есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены специалистами, а именно — определение минимальной дальности с учетом приоритетов обеспечения безопасности Республики Беларусь», — добавил президент России.
Как добавил Владимир Путин, в случае размещения «Орешника» на территории Белоруссии, он будет входить в комплекс ракетных войск стратегического назначения армии России. При этом определять цели будет Минск. По его словам, установка «Орешника» потребует минимальных вложений для подготовки необходимой инфраструктуры.
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