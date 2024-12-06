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Израиль нарастил силы на Голанских высотах из-за ситуации в Сирии

Армия обороны Израиля увеличила количество военнослужащих и техники в районе Голландских высот после продолжения наступления боевиков на правительственные войска Башара Асада в Сирии. ЦАХАЛ следит за развитием ситуации на территории соседнего государства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Об объявлении повышенной готовности в армии Израиля сообщают «Ведомости» со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Решение об усилении воздушных и наземных сил в районе Голанских высот было принято по результатам оценки штаба в связи с эскалацией вооруженного противостояния в Сирии.

Напомним, в Сирии повстанцы и исламисты развивают наступление на правительственные войска. Совместные боевые действия они начали 27 ноября. 30 ноября Алеппо и его окрестности, в том числе военный аэродром Квайрес, перешли под контроль террористических группировок. 5 декабря стало известно о том, что сирийская армия покинула город Хама.