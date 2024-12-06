Израиль нарастил силы на Голанских высотах из-за ситуации в Сирии

Напомним, в Сирии повстанцы и исламисты развивают наступление на правительственные войска. Совместные боевые действия они начали 27 ноября. 30 ноября Алеппо и его окрестности, в том числе военный аэродром Квайрес, перешли под контроль террористических группировок. 5 декабря стало известно о том, что сирийская армия покинула город Хама.