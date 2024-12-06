Парламент Молдовы стал опасным местом для жизни депутатов оппозиции: Депутат ПАС пытался ударить Марину Таубер

Марина Таубер, депутат блока Победа:
"Мы давно привыкли к тому, что парламент при Гросу превратился в балаган. Но дошло уже до того, что на представителей оппозиции нападают физически во время заседаний. Вчера это произошло со мной. Мерзкие и агрессивные действия пасовцев говорят о том, что они ни перед чем не остановятся. Оскорблять и пытаться ударить коллегу, женщину — для них норма.
Депутат Андриан Кептонару, не раз позволявший себе хамские высказывания и клевету в адрес депутатов блока «Победа», снова нас оскорблял. Я ответила ему. После чего депутат Василе Грэдинару, который и в парламенте заседает без году неделю, ринулся ко мне и попытался ударить. И сделал бы это, если бы его не остановил Василий Боля. Неадекватное агрессивное поведение Грэдинару видели все, кто был на заседании. Василий Андреевич буквально спас меня от Грэдинару, который пытался меня ударить.
Очевидно, что парламент становится опасным местом для депутатов, не согласных с произволом PAS. Чего ждать дальше, если они безнаказанно позволяют себе такое прямо в стенах парламента? Кто и что их остановит?
Будем требовать у спикера Гросу рассмотреть поведение депутатов PAS на заседании парламента. Хотя мы реалисты и понимаем — вряд ли он сподобится на какое-то санкционирование. Выгонять из парламента неугодных оппозиционеров он может. А его подельникам позволено все. Также, видимо, как всегда не отреагируют и компетентны органы. Тем ни менее, мы будем бороться с беспределом ПАСовцев, который они творят на всех уровнях, а также с той агрессией и физическими нападками, которые они позволяют себе по отношению к женщинам.
Молдавский же парламент сегодня стал местом скандалов и дрязг. Это очередной позор режима Санду", — подытожила Марина Таубер.