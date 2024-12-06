Парламент Молдовы стал опасным местом для жизни депутатов оппозиции: Депутат ПАС пытался ударить Марину Таубер

Будем требовать у спикера Гросу рассмотреть поведение депутатов PAS на заседании парламента. Хотя мы реалисты и понимаем — вряд ли он сподобится на какое-то санкционирование. Выгонять из парламента неугодных оппозиционеров он может. А его подельникам позволено все. Также, видимо, как всегда не отреагируют и компетентны органы. Тем ни менее, мы будем бороться с беспределом ПАСовцев, который они творят на всех уровнях, а также с той агрессией и физическими нападками, которые они позволяют себе по отношению к женщинам.