Лукашенко и Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства

Здесь же Александр Лукашенко добавил, что это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить их суверенитет и независимость, но, что важнее, сформировать гарантии мирной жизни для граждан обеих стран. При этом он отметил, что даже намерение Беларуси и России подготовить новые документы в сфере безопасности уже взбудоражило «партнеров» на Западе.