Лукашенко и Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства

Президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным подписан договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, передала БелТА.
Таким образом 6 декабря в Минске на заседании ВГС Беларусью и Россией заключен межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Российский лидер подчеркнул, что данный договор позволит надежно защитить безопасность России и Беларуси, а также создаст условия для дальнейшего мирного и устойчивого развития обеих стран.
Путин отметил, что документом определяются взаимные союзнические обязательства обеспечения обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, а также целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы Союзного государства «с задействованием всех имеющихся сил и средств». Он заметил, что речь также и о российском тактическом ядерном оружии, размещенном в Беларуси.
В свою очередь президент Беларуси заметил, что сама жизнь заставляет Минск и Москву обращать особое внимание на обороноспособность обеих государств.
— С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного договора о гарантиях безопасности мы выходим на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере, — прокомментировал белорусский лидер.
Здесь же Александр Лукашенко добавил, что это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России, сохранить их суверенитет и независимость, но, что важнее, сформировать гарантии мирной жизни для граждан обеих стран. При этом он отметил, что даже намерение Беларуси и России подготовить новые документы в сфере безопасности уже взбудоражило «партнеров» на Западе.
Также президент Беларуси сказал, что не позволит допустить нарушения территориальной целостности Беларуси и России.
Ранее госсекретарь Совбеза заявил, что Запад провоцирует Союзное государство на ответные меры: «Вызывает серьезные опасения».