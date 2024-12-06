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Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а Путин поддержал

Лукашенко сказал о ситуации на западных границах и попросил у Путина разместить комплекс «Орешник» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске в пятницу, 6 декабря, попросил разместить комплекс «Орешник» в Беларуси, президент России Владимир Путин данное предложение поддержал. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства выразил беспокойство о ситуации на западных границах Беларуси, а также на территории соседней Украины.

— Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего «Орешник» были размещены на территории Беларуси, — заявил президент Беларуси.

По его словам, подобные шаг успокоил бы некоторые умы.

В свою очередь, президент России пообещал, что указанные запросы будут удовлетворены. Путин допустил, что размещение указанных комплексов на территории Беларуси возможно.

— Это станет возможным во второй половине следующего года.

Ранее Песков сказал об условиях размещения «Орешника» в Беларуси.

Тем временем Лукашенко и Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства.

Кроме того, госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что Лукашенко и Путин имеют свои красные кнопки и ядерные чемоданчики.