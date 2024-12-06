Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а Путин поддержал

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске в пятницу, 6 декабря, попросил разместить комплекс «Орешник» в Беларуси, президент России Владимир Путин данное предложение поддержал. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства выразил беспокойство о ситуации на западных границах Беларуси, а также на территории соседней Украины.
— Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего «Орешник» были размещены на территории Беларуси, — заявил президент Беларуси.
По его словам, подобные шаг успокоил бы некоторые умы.
В свою очередь, президент России пообещал, что указанные запросы будут удовлетворены. Путин допустил, что размещение указанных комплексов на территории Беларуси возможно.
— Это станет возможным во второй половине следующего года.
Ранее Песков сказал об условиях размещения «Орешника» в Беларуси.
Тем временем Лукашенко и Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства.
Кроме того, госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что Лукашенко и Путин имеют свои красные кнопки и ядерные чемоданчики.