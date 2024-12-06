Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а Путин поддержал

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске в пятницу, 6 декабря, попросил разместить комплекс «Орешник» в Беларуси, президент России Владимир Путин данное предложение поддержал. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».