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Глава Башкирии подписал указ о праздновании Нового 2025 года

Глава Башкирии подписал указ о праздновании Нового 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Башинформ

Для содействия в проведении новогодних массовых мероприятий образован оргкомитет. Ему поручено разработать план мероприятий.

Согласно документу, в Башкирии состоится Республиканская новогодняя елка с приглашением из районов и городов Республики Башкортостан детей из семей участников СВО, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РБ, погибших при исполнении воинского и служебного долга, отличников учебы, победителей олимпиад и соревнований, лауреатов фестивалей художественной самодеятельности, детей из многодетных малоимущих семей, а также детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них организуют трехдневный отдых, медсопровождение и подарки.

Минкульт в период новогодних каникул организует различные культурные мероприятий при строгом соблюдении правил проведения. Будет изготовлена печатная продукция и символика, посвященная Новому 2025 году.

Минздрав организует дежурства в местах проведения новогодних мероприятий, МВД обеспечит порядок, а Главное управление ЧС по РБ организует дежурство на объектах.

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