Глава Башкирии подписал указ о праздновании Нового 2025 года

Для содействия в проведении новогодних массовых мероприятий образован оргкомитет. Ему поручено разработать план мероприятий.
Согласно документу, в Башкирии состоится Республиканская новогодняя елка с приглашением из районов и городов Республики Башкортостан детей из семей участников СВО, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РБ, погибших при исполнении воинского и служебного долга, отличников учебы, победителей олимпиад и соревнований, лауреатов фестивалей художественной самодеятельности, детей из многодетных малоимущих семей, а также детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них организуют трехдневный отдых, медсопровождение и подарки.
Минкульт в период новогодних каникул организует различные культурные мероприятий при строгом соблюдении правил проведения. Будет изготовлена печатная продукция и символика, посвященная Новому 2025 году.