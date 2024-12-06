Глава Башкирии подписал указ о праздновании Нового 2025 года

Согласно документу, в Башкирии состоится Республиканская новогодняя елка с приглашением из районов и городов Республики Башкортостан детей из семей участников СВО, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РБ, погибших при исполнении воинского и служебного долга, отличников учебы, победителей олимпиад и соревнований, лауреатов фестивалей художественной самодеятельности, детей из многодетных малоимущих семей, а также детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них организуют трехдневный отдых, медсопровождение и подарки.