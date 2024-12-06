Заявления Путина о размещении «Орешника» в Белоруссии. Главное

ТАСС собрал высказывания Путина о размещении российского комплексав Белоруссии.
«Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска;
Перед размещением надо будет определить минимальную дальность этих комплексов;
Чем меньше дальность «Орешника», тем больше мощность боевой части;
Затраты на размещение «Орешника» в Белоруссии будут минимальными;
«Орешник» в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском.
«Орешник» будет поступать на вооружение в РВСН ВС России и в Белоруссию параллельно.
В случае группового применения «Орешника» его сила аналогична ядерному оружию, но без радиационных последствий.