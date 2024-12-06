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Заявления Путина о размещении «Орешника» в Белоруссии. Главное

Президент России Владимир Путин допустил размещение «Орешника» в Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал высказывания Путина о размещении российского комплексав Белоруссии.

«Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска;

Перед размещением надо будет определить минимальную дальность этих комплексов;

Чем меньше дальность «Орешника», тем больше мощность боевой части;

Затраты на размещение «Орешника» в Белоруссии будут минимальными;

«Орешник» в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском.

«Орешник» будет поступать на вооружение в РВСН ВС России и в Белоруссию параллельно.

В случае группового применения «Орешника» его сила аналогична ядерному оружию, но без радиационных последствий.

Путин Владимир
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