В Минске Путин заявил про особую озабоченность Беларуси и РФ положением дел на Украине

Президент России Владимир Путин в Минске 6 декабря во время заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства заявил про особую озабоченность Беларуси и России положением дел на Украине, передает БелТА.
— Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе. В частности, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность, — заявил Путин.
Он высказал мнение, что именно западные страны довели до сегодняшней ситуации, подчеркнув, что и далее продолжают ее обострять. Президент России обратил внимание на то, что подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта.
Путин сказал, что российской стороне известна позиция Беларуси, а также позиция президента Беларуси, которая направлена на мирное урегулированное названного кризиса.
— Мы обсуждаем постоянно эти вопросы, — заметил президент России.
Ранее Путин сказал о комфортных тарифах на связь с 1 марта 2025 года.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а президент России Владимир Путин поддержал.