Россия разрешит Белоруссии выбирать цели для «Орешника»

На территории Белоруссии с 2023 года уже размещено российское тактическое ядерное оружие. Экс-замминистра обороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что контроль и решение об ударах им останутся за российской стороной. В то же время секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил 6 декабря, что у Лукашенко есть свой «ядерный чемоданчик» и «красная кнопка». "Оружие, которое находится на территории Беларуси, вправе применить только президент Беларуси. А то оружие, которое находится на территории России, вправе применить и дать команду только президент России, — сказал он.