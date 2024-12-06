Россия разрешит Белоруссии выбирать цели для «Орешника»

Разместить «Орешник» на территории Белоруссии Россию попросил президент республики Александр Лукашенко. Он также высказал мнение, что в случае, если такое решение будет принято, его возможные цели должны определяться Минском.
Путин ответил, что размещенный в Белоруссии «Орешник» будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил России, однако определение целей будет за Минском.
«Разумеется, несмотря на то, что они будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее, определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»). Он пообещал в рабочем режиме обсудить все связанные с этим вопросы.
По словам Путина, «Орешник» будет поступать на вооружение российских войск и параллельно поставляться в Белоруссию.
«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Путин. На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.
В настоящее время «Орешник» — единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.
В ноябре Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе сказано, что страна будет расценивать как «совместное нападение» агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. Также в нем расширен перечень условий для применения ядерного оружия, доктрина распространяется и на Белоруссию.
Накануне Путин также одобрил договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Он пообещал реагировать на атаку на Белоруссию так же, как на нападение на Россию. 6 декабря Путин и Лукашенко подписали документ.
На территории Белоруссии с 2023 года уже размещено российское тактическое ядерное оружие. Экс-замминистра обороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что контроль и решение об ударах им останутся за российской стороной. В то же время секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил 6 декабря, что у Лукашенко есть свой «ядерный чемоданчик» и «красная кнопка». "Оружие, которое находится на территории Беларуси, вправе применить только президент Беларуси. А то оружие, которое находится на территории России, вправе применить и дать команду только президент России, — сказал он.