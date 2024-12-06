NYT: Маск потратил более $250 млн для победы Трампа на выборах

«Согласно федеральным документам, опубликованным в четверг, Илон Маск, самый богатый человек в мире, потратил более четверти миллиарда долларов в последние месяцы кампании этого года, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах», — говорится в материале.