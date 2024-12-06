NYT: Маск потратил более $250 млн для победы Трампа на выборах

«Согласно федеральным документам, опубликованным в четверг, Илон Маск, самый богатый человек в мире, потратил более четверти миллиарда долларов в последние месяцы кампании этого года, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах», — говорится в материале.
Журналисты назвали «ошеломляющим» факт поступления такой суммы от одного донора, которые играет роль в формировании будущей администрации Белого дома.
В частности, одно из пожертвований в размере $20 млн предназначалось для того, чтобы заручиться поддержкой комитета, названного в честь судьи верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург.
При этом отмечается, что общие расходы Маска на прошедшие выборы неизвестны и могут так и остаться не подсчитанными.
Ранее, 13 ноября, Трамп объявил, что Маск и еще один предприниматель, Вивек Рамасвами, возглавят новый департамент эффективности правительства США (DOGE). Структура должна будет принять непосредственное участие в реорганизации американского правительства. Работа ведомства завершится не позднее 4 июля 2026 года.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 49,9% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 48,4%. В ходе предвыборной кампании различные американские СМИ не раз обращали внимание на финансовую поддержку республиканца Маском.