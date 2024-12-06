Путин: Минск будет определять цели для размещенного в Беларуси «Орешника»

Президент России Владимир Путин во время Высшего Государственного Совета Союзного государства 6 декабря сказал, что Минск будет определять цели для размещенного в Беларуси «Орешника», пишет РИА Новости.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а Путин поддержал данное предложение. Президент России высказал мнение, что несмотря на то, что «Орешник» будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения РФ, определение объектов поражения на территории вероятного противника «будет оставаться за военно-политическим руководством Республики Беларусь». Также Путин пообещал обсудить все вопросы, которые этого касаются, в рабочем режиме.
Ранее Песков сказал об условиях размещения «Орешника» в Беларуси.
Тем временем Лукашенко и Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства.
Также Путин заявил про особую озабоченность Беларуси и РФ положением дел на Украине.