Лукашенко и Путин вместе уехали из Дворца Независимости

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин уехали из Дворца Независимости в Минске, где проходило заседание Высшего госсовета Союзного государства, на одной машине, при этом рабочая программа не закончена, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».