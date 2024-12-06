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Лукашенко и Путин вместе уехали из Дворца Независимости

Лукашенко и Путин уехали из Дворца Независимости на одной машине.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин уехали из Дворца Независимости в Минске, где проходило заседание Высшего госсовета Союзного государства, на одной машине, при этом рабочая программа не закончена, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Лидеры Союзного государства только что уехали из Дворца Независимости на одной машине», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «рабочая программа на этом не окончена».

Лукашенко Александр
Путин Владимир