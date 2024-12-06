«Орешник» в Белоруссии, отмена роуминга: договоренности Путина и Лукашенко в Минске

Сегодня в Минске состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. По его итогам главы России и Белоруссии подписали ряд договоров, в том числе о гарантиях безопасности. Речь зашла и о новейшей российской баллистической ракете средней дальности «Орешник», испытания которой состоялись в конце ноября. Александр Лукашенко отметил произведенный ею эффект и попросил Владимира Путина разместить такое оружие и в Белоруссии. Главные документы и заявления — в подборке «Ъ».