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«Орешник» в Белоруссии, отмена роуминга: договоренности Путина и Лукашенко в Минске

Сегодня в Минске состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. По его итогам главы России и Белоруссии подписали ряд договоров, в том числе о гарантиях безопасности. Речь зашла и о новейшей российской баллистической ракете средней дальности «Орешник», испытания которой состоялись в конце ноября. Александр Лукашенко отметил произведенный ею эффект и попросил Владимира Путина разместить такое оружие и в Белоруссии. Главные документы и заявления — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

Какие документы подписали президенты

Договор «О гарантиях безопасности союзного государства». Он предполагает использование всех средств для защиты — в том числе ядерного оружия.

Договор об общем рынке электроэнергии.

Договор об отмене роуминга с 1 марта.

Договор о единых правилах в области защиты прав потребителей.

Договор об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства.

Договор об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Заявления Владимира Путина

Размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 года.

Перед размещением «Орешника» Россия должна будет определить минимальную дальность применения ракетного комплекса.

«Орешник» в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском.

Чем меньше дальность «Орешника», тем больше мощность боевой части.

«Орешник» будет поступать параллельно в ВС РФ и в Белоруссию. Поставки начнутся после того, как будет налажено их серийное производство.

Практически все спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы.

Расчеты белорусских военных приглашены на парад Победы в Москве в следующем году.

Заявления Александра Лукашенко

Недавно Россия успешно провела пуск «Орешника». Это возымело определенное воздействие на наших бывших партнеров, а теперь соперников. Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, прежде всего «Орешник», были размещены на территории Белоруссии.

У нас есть определенные места, где можем разместить это оружие. С одним только условием, что цели будут определяться военно-политическим руководством Белоруссии.

С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности Россия и Белоруссия выходят на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере. Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности стран.

Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, создать общий энергетический рынок и проводить рациональное импортозамещение.

Путин Владимир
Лукашенко Александр
дипломатия