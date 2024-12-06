«Орешник» в Белоруссии, отмена роуминга: договоренности Путина и Лукашенко в Минске

Какие документы подписали президенты
Договор «О гарантиях безопасности союзного государства». Он предполагает использование всех средств для защиты — в том числе ядерного оружия.
Договор об общем рынке электроэнергии.
Договор об отмене роуминга с 1 марта.
Договор о единых правилах в области защиты прав потребителей.
Договор об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства.
Договор об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Заявления Владимира Путина
Размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 года.
Перед размещением «Орешника» Россия должна будет определить минимальную дальность применения ракетного комплекса.
«Орешник» в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском.
Чем меньше дальность «Орешника», тем больше мощность боевой части.
«Орешник» будет поступать параллельно в ВС РФ и в Белоруссию. Поставки начнутся после того, как будет налажено их серийное производство.
Практически все спорные вопросы по интеграции России и Белоруссии согласованы.
Расчеты белорусских военных приглашены на парад Победы в Москве в следующем году.
Заявления Александра Лукашенко
Недавно Россия успешно провела пуск «Орешника». Это возымело определенное воздействие на наших бывших партнеров, а теперь соперников. Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, прежде всего «Орешник», были размещены на территории Белоруссии.
У нас есть определенные места, где можем разместить это оружие. С одним только условием, что цели будут определяться военно-политическим руководством Белоруссии.
С подписанием Концепции безопасности Союзного государства и межгосударственного Договора о гарантиях безопасности Россия и Белоруссия выходят на беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере. Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности стран.
Минску и Москве нужно скоординировать промышленную политику, создать общий энергетический рынок и проводить рациональное импортозамещение.