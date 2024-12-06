Путин заявил, что гарантии безопасности РФ и Беларуси включают ядерное оружие

Президент России Владимир Путин во время Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске в пятницу, 6 декабря, заявил, что гарантии безопасности России, и Беларуси включают ядерное оружие, пишет ТАСС.
Он акцентировал внимание на том, что подписанный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства определяет взаимные союзнические обязательства, которые касаются защиты суверенитета, независимости, обороны, конституционного строя, целостности, неприкосновенности территории, а также внешней границы СГ.
— Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств, — подчеркнул Владимир Путин.
Он пояснил, что речь в том числе идет и про российское ядерное оружие, которое было расположено на белорусской территории по предложению президента Беларуси Александра Лукашенко.
Тем временем Путин заявил про особую озабоченность Беларуси и РФ положением дел на Украине.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Беларуси, а Путин поддержал.
Кстати, президент России заявил, что Минск будет определять цели для размещенного в Беларуси «Орешника».