Путин заявил, что гарантии безопасности РФ и Беларуси включают ядерное оружие

Он акцентировал внимание на том, что подписанный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства определяет взаимные союзнические обязательства, которые касаются защиты суверенитета, независимости, обороны, конституционного строя, целостности, неприкосновенности территории, а также внешней границы СГ.