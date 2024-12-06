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Что известно о решении Путина разместить «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить ракетный комплекс «Орешник» в республике.

Путин назвал это возможным.

ТАСС собрал основное, что известно о решении.

Просьба Лукашенко

Лукашенко попросил разместить «Орешник» в Белоруссии.

Он отметил, что в случае принятия решения цели для этого оружия должно определять военно-политическое руководство Белоруссии.

Лукашенко считает, что на первоначальном этапе обслуживанием «Орешника» должны заниматься российские специалисты.

Ответ Путина

Российский комплекс «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года, заявил Путин.

Глава государства отметил необходимость решить некоторые технические вопросы, такие как «определение минимальной дальности».

Размещение комплексов в Белоруссии начнется параллельно с тем, как они будут поступать на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, добавил Путин.

Глава государства заявил, что «Орешник» в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском.

По словам российского лидера, «размещение таких комплексов в Белоруссии будет связано с минимальными затратами на подготовку инфраструктуры».

Об особенностях Орешника

В случае группового применения «Орешника» результат сопоставим с применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения «Орешник» не является, пояснил Путин.

«Орешник» — это высокоточное оружие, оно бьет не по площадям и добивается результата не за счет своей мощи, а за счет точности, уточнил президент РФ.

Мощность боевой части ракетного комплекса «Орешник» увеличивается при уменьшении дальности.

Лукашенко Александр
Путин Владимир