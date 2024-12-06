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Что пишут зарубежные СМИ об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Опубликовано оно было 6 декабря. Какую реакцию их разговор вызвал за рубежом, читайте в подборке.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: МИД РФ
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Reuters

Россия открыта для переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом, но будет использовать «любые средства», чтобы помешать Вашингтону и его союзникам нанести ей поражение на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров американскому журналисту Такеру Карлсону.

Sky News

Лавров заявил, что Запад разжигает новую холодную войну «с гораздо большим риском перехода в горячую».

AFP

Хотя Лавров настаивал на том, что Россия не хочет обострять ситуацию и хочет «избежать любых недоразумений» с Вашингтоном и его партнерами, он предупредил, что Москва «направит дополнительные сигналы, если они не сделают необходимых выводов».

France 24

Лавров в четверг выразил надежду, что Запад «серьезно отнесся» к недавнему применению Москвой гиперзвуковой ракеты «Орешник» на Украине, запуск которой привел к значительной эскалации в почти трехлетнем конфликте.

The Telegraph

Запад должен сотрудничать с Россией «ради блага вселенной», сказал Лавров. Он сделал это предупреждение в 90-минутном интервью ведущему американского ток-шоу Такеру Карлсону в Москве, которое было раскритиковано как подарок для пропагандистской машины Кремля.

Daily Wrap

Глава российской дипломатии подчеркнул свое глубокое уважение к достижениям и истории Америки.

Он также заявил, что нельзя утверждать, что Россия находится в состоянии войны с Западом.

Bloomberg

Лавров в интервью комментатору консервативных СМИ Такеру Карлсону назвал Трампа «очень сильной личностью» и заявил, что мяч для восстановления связей находится на стороне США.

Лавров Сергей