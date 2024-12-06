Reuters
Россия открыта для переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом, но будет использовать «любые средства», чтобы помешать Вашингтону и его союзникам нанести ей поражение на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров американскому журналисту Такеру Карлсону.
Sky News
Лавров заявил, что Запад разжигает новую холодную войну «с гораздо большим риском перехода в горячую».
AFP
France 24
Лавров в четверг выразил надежду, что Запад «серьезно отнесся» к недавнему применению Москвой гиперзвуковой ракеты «Орешник» на Украине, запуск которой привел к значительной эскалации в почти трехлетнем конфликте.
The Telegraph
Запад должен сотрудничать с Россией «ради блага вселенной», сказал Лавров. Он сделал это предупреждение в 90-минутном интервью ведущему американского ток-шоу Такеру Карлсону в Москве, которое было раскритиковано как подарок для пропагандистской машины Кремля.
Daily Wrap
Он также заявил, что нельзя утверждать, что Россия находится в состоянии войны с Западом.
Bloomberg
Лавров в интервью комментатору консервативных СМИ Такеру Карлсону назвал Трампа «очень сильной личностью» и заявил, что мяч для восстановления связей находится на стороне США.