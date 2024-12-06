Что пишут зарубежные СМИ об интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Россия открыта для переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом, но будет использовать «любые средства», чтобы помешать Вашингтону и его союзникам нанести ей поражение на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров американскому журналисту Такеру Карлсону.

Хотя Лавров настаивал на том, что Россия не хочет обострять ситуацию и хочет «избежать любых недоразумений» с Вашингтоном и его партнерами, он предупредил, что Москва «направит дополнительные сигналы, если они не сделают необходимых выводов».