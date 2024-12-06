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Мирзиёев помиловал 483 заключенных: кто получил второй шанс?

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 483 человек, отбывающих наказание в тюрьмах. Этот шаг объясняется тем, что помилованные лица «по неведению совершили преступление, искренне раскаялись и твердо встали на путь исправления».

Источник: Vaib.Uz

Как распределились помилования?

По указу президента:

  • 107 человек освобождаются от наказания полностью.
  • 275 человек выходят по условно-досрочному освобождению.
  • Для 7 осужденных наказание заменено на более мягкое.
  • У 94 человек сокращены сроки лишения свободы.

Кто оказался в списке?

Среди помилованных:

  • 32 женщины.
  • 5 мужчин старше 60 лет.
  • 274 молодых человека до 30 лет, включая 104 несовершеннолетних.
  • 25 граждан иностранных государств.
  • 6 человек, ранее участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Почему это важно?

Такие акты помилования — это не только жест гуманизма, но и сигнал о важности реабилитации. Президент подчеркивает готовность дать людям шанс на исправление и возвращение в общество, если они искренне раскаиваются в своих поступках.

Особое внимание привлекает факт помилования несовершеннолетних и молодых людей: это попытка предотвратить их дальнейшее вовлечение в преступную деятельность и помочь им стать полноценными членами общества.

Что дальше?

Для многих помилованных указ становится началом новой главы в их жизни. Однако вместе с этим остаются вопросы о том, какие механизмы будут обеспечивать их адаптацию к жизни на свободе.

Помилование 483 человек уже вызвало обсуждение в обществе: одни видят в этом справедливость и милосердие, другие задаются вопросом о том, зачем преступников выпускают на свободу.

Шавкат Мирзиеев