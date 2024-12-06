Беспрозванных вручил награды калининградским аграриям

По его словам, в этом году они были весьма успешны. Так, собран максимальный урожай картофеля за последние 34 года, производство мяса увеличилось на 10% и молока — на 2%.
Беспрозванных напомнил, что продовольственная безопасность региона зависит от результатов труда аграриев. Губернатор вручил федеральные и областные награды 17 представителям отрасли. Среди муниципальных образований за развитие сельского хозяйства первого места удостоен Правдинский округ, второго — Гурьевский, бронза у Нестеровского округа, а за самую высокую эффективность сельскохозяйственного производства отмечен Полесский округ.
В ходе мероприятия состоялись выставка сельхозтехники и ярмарка продукции от калининградских производителей.