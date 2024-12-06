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Беспрозванных вручил награды калининградским аграриям

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вручил награды аграриям.

Источник: Kaliningradnews

По его словам, в этом году они были весьма успешны. Так, собран максимальный урожай картофеля за последние 34 года, производство мяса увеличилось на 10% и молока — на 2%.

Беспрозванных напомнил, что продовольственная безопасность региона зависит от результатов труда аграриев. Губернатор вручил федеральные и областные награды 17 представителям отрасли. Среди муниципальных образований за развитие сельского хозяйства первого места удостоен Правдинский округ, второго — Гурьевский, бронза у Нестеровского округа, а за самую высокую эффективность сельскохозяйственного производства отмечен Полесский округ.

В ходе мероприятия состоялись выставка сельхозтехники и ярмарка продукции от калининградских производителей.