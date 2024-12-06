Лукашенко предложил обучить белорусов обслуживать «Орешник»

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до обучения белорусских специалистов обслуживать размещенное в будущем в стране новейшее вооружение РФ, включая систему «Орешник», могла бы российская сторона.
«У нас есть места, где мы можем разместить это оружие. С одним только условием, что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси. Но… пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы вместе с Российской Федерацией обслуживали».
Ранее Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на белорусской территории российское новейшее вооружение, включая систему «Орешник». Глава российского государства считает возможным размещение «Орешника» в Белоруссии во второй половине 2025 года.