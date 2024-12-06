Олбани
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко пригласил Путина к себе домой

Лукашенко после заседания госсовета СГ пригласил Путина к себе домой.

Источник: Пресс-служба Президента России

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства пригласил российского лидера Владимира Путина к себе домой, главы государств продолжают работу в домашней обстановке, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

«Ровно три часа работали лидеры во Дворце Независимости. Работа продолжается в домашней обстановке. Первый (Лукашенко — ред.) пригласил “старшего брата” (Путина — ред.) домой», — говорится в сообщении.

Ранее президенты Белоруссии и России провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства, по итогам которого принят ряд документов, том числе договор о гарантиях взаимной безопасности.

Лукашенко Александр
Путин Владимир