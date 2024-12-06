Лукашенко пригласил Путина к себе домой

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания Высшего государственного совета Союзного государства пригласил российского лидера Владимира Путина к себе домой, главы государств продолжают работу в домашней обстановке, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».