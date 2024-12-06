В Гагаузии назвали дату съезда депутатов всех уровней и провели первое чтение бюджета-2025

КОМРАТ, 6 дек — Sputnik. В Гагаузии утвердили решение о съезде депутатов всех уровней, он намечен на 15 февраля будущего года.
Участники съезда будут обсуждать сложные взаимоотношения между Кишиневом и Комратом, а также другие накопившиеся в Гагаузии проблемы.
На заседании Народного собрания гагаузские депутаты также утвердили в первом чтении проект бюджета на будущий год. Бюджет будет бездефицитным, подчеркнула башкан Евгения Гуцул.
Общий объем доходов и расходов составит 1,57 миллиарда леев. Как и в 2024 году, бюджет сохраняет свою социальную направленность — на сферу образования, здравоохранения и социальное обеспечение будет направлено более 75% запланированных расходов.
«Мы продолжим реализовывать программы по стимулированию рождаемости, поддержке материнства, студентов, молодых семей в приобретении жилья, пенсионеров и социально-уязвимых жителей, привлекать медицинские кадры, обеспечивать бесплатное питание в детских садах и школах. Приоритетом остается финансирование социальной сферы, ведь именно она является основой благополучия наших граждан», — заявила Гуцул.
Депутаты Народного собрания снова направили Кишиневу просьбу впустить в Молдову гумпомощь из России, оказанную АНО «Евразия». До этого парламент вернул инициативу на доработку. Но профильные структуры, среди которых НЦБК, выступили против ввоза гумпомощи аграриям из РФ.
«Российская Федерация хотела нам помочь, но ей не дают этого делать», — сказал председатель бюджетной комиссии НСГ Николай Иванчук.
Спикер Дмитрий Константинов отметил, что аграрии готовы за свой счет оплатить НДС и таможенные пошлины. Стоимость зерна, дизтоплива и удобрений составляет около 400 миллионов леев.