Reuters: поддерживаемые США курдские силы захватили город Дейр-эз-Зор в Сирии

По словам двух собеседников Reuters в органах безопасности, базирующихся на востоке Сирии, Дейр-эз-Зор был взят СДС к вечеру сегодня, 6 декабря. Военный альянс, в рамках которого действуют курдские отряды, продвигается в направлении города Абу-Кемаль, расположенного на границе с Ираком, рассказали агентству иракские источники. По их оценкам, город, находящийся примерно в 115−120 км от Дейр-эз-Зора, «может быть взят в течение следующих 24 часов».
Омар Абу Лейла, руководящий организацией Deir Ezzor 24 (освещает события в провинции Дейр-эз-Зор), cообщил Reuters, что сирийская армия и поддерживаемые Ираном иракские боевики покинули Дейр-эз-Зор «до того, как туда вошли СДС». Незадолго до появления сообщений о взятии курдскими силами Дейр-эз-Зора командующий СДС Мазлюм Абди заявил Reuters об «усилении активности боевиков ''Исламского государства'' (признано в РФ террористическим и запрещено.— ''Ъ'') в Сирийской пустыне, на юге и западе Дейр-эз-Зора, в провинции Ракка».
СДС, которые получают военно-техническую помощь от США, контролируют большую часть провинций Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии. После завершения активной фазы боев в 2017 году провинция Дейр-эз-Зор лишь частично осталась под контролем курдов, а административный центр контролировался правительственными силами. Город Дейр-эз-Зор — шестой по численности населения в Сирии — находится на пересечении транспортных путей, а в его окрестностях расположены крупные нефтяные месторождения аль-Танак и аль-Омар.