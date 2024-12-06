Reuters: поддерживаемые США курдские силы захватили город Дейр-эз-Зор в Сирии

СДС, которые получают военно-техническую помощь от США, контролируют большую часть провинций Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии. После завершения активной фазы боев в 2017 году провинция Дейр-эз-Зор лишь частично осталась под контролем курдов, а административный центр контролировался правительственными силами. Город Дейр-эз-Зор — шестой по численности населения в Сирии — находится на пересечении транспортных путей, а в его окрестностях расположены крупные нефтяные месторождения аль-Танак и аль-Омар.